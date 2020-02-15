Жителям обесточенных Песочни и Кального включили свет

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 15 февраля, в 9:20 в Песочне и Кальном отключили свет. Обесточенными оказались улицы Новоселов, Зубковой, Шереметьевская, Васильевская, а также Касимовское и Шереметьвское шоссе.
Бригада МУП «РГРЭС» выезжала на место. Как уточнили в пресс-службе, света не было из-за отключения в электрических сетях филиала «Рязаньэнерго».
Электроснабжение восстановили в 10:08.
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