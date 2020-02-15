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Фото: Pixabay.com
В «Рязаньэнерго» объяснили массовое отключение света в Песочне и Кальном. В субботу, 15 февраля, в 9:50 произошло
«Защиты на подстанции локализовали поврежденный участок сети коммунальных сетей в зоне ответственности МУП „РГРЭС“, что вызвало нарушение электроснабжения потребителей на ряде улиц в Песочне и Кальном, — говорится в пресс-релизе. — Повреждений в электросетях „Рязаньэнерго“ зафиксировано не было».
В 9:59 «Рязаньэнерго» восстановил электроснабжение питающего центра МУП «РГРЭС».
По факту случившегося начали проверку.
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