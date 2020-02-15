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12:11, 15 февраля 2020 99
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В Касимовском районе иномарка вылетела на обочину и протаранила дерево

В Касимовском районе иномарка вылетела на обочину и протаранила дерево

В субботу, 15 февраля, в Касимовском районе иномарка вылетела на обочину и протаранила дерево. Фотографии опубликовали в группе «Автоклуб города Касимов». Судя по снимкам, машина получила серьезные повреждения.

ДТП произошло у поселка Гусь-Железный.

Подробности уточняются.


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