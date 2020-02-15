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В субботу, 15 февраля, в Касимовском районе иномарка вылетела на обочину и протаранила дерево. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло у поселка Гусь-Железный.
Подробности уточняются.
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Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.