Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:44, 15 февраля 2020 160
 0    0

Рязанка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос.Дети»

Рязанка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос.Дети»

Рязанка Милана Волкова прошла слепые прослушивания в шоу «Голос.Дети». Она исполнила песню Полины Гагариной «Не пара».

«Роскошная, прекрасная и покорила мое сердце! — сказала Полина Гагарина. — И выбрала правильную песню!»

Десятилетняя Милана Волкова выбрала в качестве наставника Полину Гагарину, к ней также поворачивался Валерий Меладзе. Девочка рассказала, что является поклонницей певицы.

Рязанка шесть лет занимается вокалом, также она увлекается танцами, актерским мастерством и акробатикой. По просьбе наставников она станцевала хип-хоп.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 6 февраля 2020 2 665
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 355
Изменился режим работы рязанских МФЦ
14:12, 2 февраля 2020 4 290
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
11:13, 1 февраля 2020 1 269
Рязанские больницы подготовили на случай выявления коронавируса — минздрав
12:00, 2 февраля 2020 2 069
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум