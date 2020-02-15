Рязанка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос.Дети»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка Милана Волкова прошла слепые прослушивания в шоу «Голос.Дети». Она исполнила песню Полины Гагариной «Не пара».
«Роскошная, прекрасная и покорила мое сердце! — сказала Полина Гагарина. — И выбрала правильную песню!»
Десятилетняя Милана Волкова выбрала в качестве наставника Полину Гагарину, к ней также поворачивался Валерий Меладзе. Девочка рассказала, что является поклонницей певицы.
Рязанка шесть лет занимается вокалом, также она увлекается танцами, актерским мастерством и акробатикой. По просьбе наставников она станцевала хип-хоп.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России отменили более 3,6 тысяч правовых актов СССР
|
cледующая новость →Зима в Москве закончилась и не вернется — РАН
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.