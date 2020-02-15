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17:42, 15 февраля 2020 61
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Рязанцы спустя 50 лет повторили бракосочетание в День всех влюбленных

Рязанцы спустя 50 лет повторили бракосочетание в День всех влюбленных

Рязанцы спустя 50 лет повторили церемонию бракосочетания в День всех влюбленных. Видео с сюжетом появилось на телеканале ТКР.

Николай и Раиса Щипачевы поженились в феврале 1970 года в Хабаровском крае.

«Обручиться в день всех влюбленных - это особенно романтично, но, важно другое — сохранить любовь даже спустя 50 лет», — отметили супруги.

Напомним, что в День всех влюбленных, 14 февраля, во Дворце торжеств поженились 14 пар. Также к 14 февраля РЗН. инфо собрал десять историй о том, на что способны рязанцы ради любви.


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Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.

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