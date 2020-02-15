Рязанцы спустя 50 лет повторили бракосочетание в День всех влюбленных

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Рязанцы спустя 50 лет повторили церемонию бракосочетания в День всех влюбленных. Видео с сюжетом
Николай и Раиса Щипачевы поженились в феврале 1970 года в Хабаровском крае.
«Обручиться в день всех влюбленных - это особенно романтично, но, важно другое — сохранить любовь даже спустя 50 лет», — отметили супруги.
Напомним, что в День всех влюбленных, 14 февраля, во Дворце торжеств
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