В России инвалидам третьей группы разрешат парковаться бесплатно

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С 1 июля в России инвалидам третьей группы разрешат парковаться. Об этом сообщил
Порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам первой и второй групп определен федеральным законом от 18 июля 2019 года. С 1 июля он будет распространяться на инвалидов третьей группы.
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