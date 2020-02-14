В Михайлове освятили спортшколу

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В Михайлове освятили детско-юношескую спортшколу и ее инвентарь. Как
В этом году спортшкола отмечается 47-летие. Ее воспитанники занимаются греко-римской борьбой, легкой атлетикой и другим дисциплинам.
Фото с сайта епархии
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О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.