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12:19, 13 февраля 2020 118
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В больнице имени Семашко открыли кабинет для исследования причин нарушений сна

В больнице имени Семашко открыли кабинет для исследования причин нарушений сна

В больнице имени Семашко открыли кабинет полисомнографии для исследования причин нарушений сна. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Отмечается, что полисомнография — безболезненный, не требующий специальной подготовки и практически не ощущаемый пациентом метод диагностики.

«Он позволяет с высокой точностью выявить любое из 89 существующих нарушений сна, установить диагноз, определить причины расстройства», — говорится в сообщении.

К сомнологу рекомендуется обращаться, если беспокоит:

  • храп и остановки дыхания во время сна;
  • бессонница, частые пробуждения;
  • повышенная дневная сонливость;
  • кошмарные сновидения;
  • снохождение;
  • бруксизм (скрип зубами во сне);
  • необычное поведение во время сна;
  • усиление симптомов хронических заболеваний в ночное время и другие необычные явления, связанные со сном.

Получить консультацию врача-сомнолога и пройти полисомнографическое обследование можно в отделении платных услуг ОКБ имени Семашко.


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