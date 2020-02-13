В больнице имени Семашко открыли кабинет для исследования причин нарушений сна

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В больнице имени Семашко открыли кабинет полисомнографии для исследования причин нарушений сна. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Отмечается, что полисомнография — безболезненный, не требующий специальной подготовки и практически не ощущаемый пациентом метод диагностики.
«Он позволяет с высокой точностью выявить любое из 89 существующих нарушений сна, установить диагноз, определить причины расстройства», — говорится в сообщении.
К сомнологу рекомендуется обращаться, если беспокоит:
Получить консультацию врача-сомнолога и пройти полисомнографическое обследование можно в отделении платных услуг ОКБ имени Семашко.
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