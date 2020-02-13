В аварии с вылетевшим на «встречку» «Рено» в Сасовском районе пострадала женщина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В аварии в Сасовском районе пострадала 52-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в 11:30 на 35 километре трассы «Шацк-Сасово-Касимов».
По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя Renault Logan столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 45-летний мужчина.
В аварии
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России планируют ввести штрафы за шум днем
|
cледующая новость →Рыбновца осудят за попытку подкупить полицейского
О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.