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15:14, 13 февраля 2020 185
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В аварии с вылетевшим на «встречку» «Рено» в Сасовском районе пострадала женщина

В аварии с вылетевшим на «встречку» «Рено» в Сасовском районе пострадала женщина

Фото: Издательство «Пресса»

В аварии в Сасовском районе пострадала 52-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в 11:30 на 35 километре трассы «Шацк-Сасово-Касимов».

По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя Renault Logan столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 45-летний мужчина.

В аварии пострадала пассажирка Гранты. Ей потребовалась медицинская помощь.


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