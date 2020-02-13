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12:44, 13 февраля 2020 143
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В Сасовском районе столкнулись «Рено» и «Лада», есть пострадавшие

В Сасовском районе столкнулись «Рено» и «Лада», есть пострадавшие

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 13 февраля, в селе Саблино на трассе Сасово-Шацк столкнулись Renault Logan и Lada Granra. Об этом сообщило ИД «Пресса».

По словам очевидцев, водитель Renault Logan потерял управление, и машину вынесло на встречную полосу.

Отмечается, что в аварии есть пострадавшие.


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