В Сасовском районе столкнулись «Рено» и «Лада», есть пострадавшие

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 13 февраля, в селе Саблино на трассе Сасово-Шацк столкнулись Renault Logan и Lada Granra. Об этом сообщило ИД «
По словам очевидцев, водитель Renault Logan потерял управление, и машину вынесло на встречную полосу.
Отмечается, что в аварии есть пострадавшие.
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