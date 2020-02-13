Рязанский аспирин стал самым дешевым в ЦФО

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В январе 2020 года анальгин, валокордин и аспирин в Рязани стали самыми дешевыми среди 16 регионов в ЦФО. Статистику средних цен на медикаменты предоставил Рязаньстат.
Средняя цена за блистер «Анальгина» составила 10,76 рубля (самый дорогой в 17,54 рубля в Ивановской области). 10 таблеток «Аспирина» обойдутся в 4,55 рубля (7,73 рубля в Ивановской области), а за 20-миллитровый пузырек валокордина стоит 148,91 рубль (во Владимирской области области стоимость за него же составила 164,99).
В январе в Рязанской области отхаркивающее средство «Амброксол» стало самым доступным в ЦФО. Согласно исследованию, стоимость десяти таблеток в рязанских аптеках составила 26,05 рубля (75,56 в Калужской области). Суспензия «Алмагель» обойдется в 271,56 рубля (самый дорогой препарат во Владимирской области — 309,26 рубля).
Отметим, Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В полиции прокомментировали эвакуацию студентов из общежития РГУ
О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.