Рязанские силовики провели рейд по водоемам

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В Рязанском районе прошел совместный рейд следователей и МЧС по безопасности на водоемах. Об этом сообщила
Представители ведомств рассказали рыбакам об основных правилах безопасности на водоемах и распространили памятки.
Начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Воробьев проверил наличие у рыбаков средств спасения и показал, как пользоваться ими.
«Предостерегая себя, родных и близких, лучше не выходить на лед, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров, тем более одному. Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 7-10 сантиметров», — отметил он.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Анжелика Евдокимова обратила особое внимание на безопасность детей на льду. Она отметила, что детям нельзя без присмотра взрослых выходить на водоемы.
Рыбакам напомнили, что для вызова пожарных и спасателей необходимо звонить по телефону — 01, мобильная связь — 101.
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