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Прокуратура через суд потребовала обустроить мусорные площадки в Сасовском районе. Об этом сообщил
Проверка показала, что площадки для контейнеров не оборудованы по закону и СанПиНу. В частности, по периметру нет растений и ограждения, мусоросборники открыты.
«Обязанность по обустройству контейнерных площадок в сельских поселениях возлагается на органы местного самоуправления», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в суд иск с требованием оборудовать места для сбора отходов.
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