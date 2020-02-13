Полиция ищет очевидцев ДТП с пешеходом на улице Есенина

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Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 4 января на улице Есенина. Об этом сообщила
Известно, что 73-летний рязанец шел по нерегулируемому переходу около дома №36-б, когда его сбила Kia Spectra под управлением 51-летнего водителя. С травмами пенсионера доставили в больницу.
Всех, кто что-то знает о ДТП или о пассажире Kia, просят обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1, кабинет 13.
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Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.