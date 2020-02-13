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Спикер Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов вошел в тридцатку медиарейтинга, который подготовила компания «Медиалогия».
Среди 50 представителей российских регионов Морозов занял 28 строчку, расположившись между Александром Башкиным (Астраханская область) и Екатериной Алтабаевой (Севастополь).
Список возглавили председатель СФ Валентина Матвиенко, представитель Красноярского края Андрей Клишас и спикер от Пермского края Алексей Пушков.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.
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