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В Рязанском районе подорожал проезд в общественном транспорте. Цена на билеты выросла на три-четыре процента, но пассажиров об этом не предупредили, сообщает ГТРК «
По словам водителя Александра Ратькова, проезд по маршруту Рязань-Спасск с 1 января стал дороже на 12 рублей.
«Бензин подорожал и все дорожает, запчасти дорожают. Если раньше мы работали, когда был бензин 20 копеек, 40 копеек. — уточнил мужчина. — Мы ехали сюда — примерно на 10 рублей заправлялись, тогда еще, а 30-20 себе зарабатывали. То сейчас совсем не так — мы, можно сказать, без дотаций работаем себе в ущерб».
В региональном минтрансе журналистам пояснили, что стоимость проезда выросла на 40% маршрутов с наиболее низким пассажиропотоком. По данным министерства, тарифы повышаются раз в год при условии отсутствия скачков цен на ГСМ, запчасти или установления дополнительных требований к оборудованию транспорта. Решение о повышении цен на проезд принимает руководитель транспортного предприятия (по нерегулируемым тарифам) с учетом рентабельности работы.
«О том, что о повышении нужно сообщить еще и пассажирам в ответе минтранса не сказано ни слова. Людей просто поставили перед фактом», — отметили журналисты ГТРК «Ока».
Ранее стало известно о
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