В аварии с фурой под Рязанью пострадали трое

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В аварии, которая 12 февраля произошла около села Реткино под Рязанью, пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
На дороге столкнулись два внедорожника и фура, которая везла песок. Последняя перевернулась.
Все участники ДТП получили травмы легкой и средней степени. 32-летний водитель фуры отказался от госпитализации, 31-летнего и 52-летнего водителей внедорожников доставили в ОКБ и БСМП.
Напомним, очевидцы опубликовали
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.