Под Рязанью столкнулись фура и два внедорожника

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Около села Реткино под Рязанью произошло ДТП. Видео в среду, 12 февраля, опубликовали в группе
На кадрах видно, что в аварию попали два внедорожника и фура с песком. Последняя перевернулась, в рассыпавшийся песок врезался Renault.
Автомобили получили серьезные механические повреждения. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
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