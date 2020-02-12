Появились подробности массового ДТП под Рязанью

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Появились подробности массового ДТП, которое произошло под Рязанью 12 февраля. Участниками аварии стали четыре автомобиля, пишет издательство «
По предварительной информации, неподалеку от поворота на Денежниково опрокинулась фура Scania, груженая песком. В результате в ДТП попали ехавшие по «встречке» Nissan Qashqai, Renault Duster и Haval, все они получили повреждения.
Ранее очевидцы опубликовали
Фото Вани Алафинова
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На праздник пригласили всех желающих.