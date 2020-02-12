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14:45, 12 февраля 2020 477
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Появились подробности массового ДТП под Рязанью

Появились подробности массового ДТП под Рязанью

Появились подробности массового ДТП, которое произошло под Рязанью 12 февраля. Участниками аварии стали четыре автомобиля, пишет издательство «Пресса».

По предварительной информации, неподалеку от поворота на Денежниково опрокинулась фура Scania, груженая песком. В результате в ДТП попали ехавшие по «встречке» Nissan Qashqai, Renault Duster и Haval, все они получили повреждения.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места аварии, а в минздраве рассказали о пострадавших.

Фото Вани Алафинова


© RZN.info

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