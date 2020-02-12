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19:27, 12 февраля 2020 208
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Путин наградил рязанского губернатора

Путин наградил рязанского губернатора

Фото: Правительство Рязанской области

Владимир Путин наградил Николая Любимова. Рязанский губернатор получил благодарность президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества, сообщил сайт регионального правительства.

Награду Любимову в среду, 12 февраля, передал полпред Путина в ЦФО Игорь Щеголев.

«Оценивать работу нужно, прежде всего, со стороны. Спасибо большое за такую оценку Президенту нашей страны. Постараюсь не подвести и в дальнейшем», — сказал губернатор.


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