Путин наградил рязанского губернатора

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Фото: Правительство Рязанской области
Владимир Путин наградил Николая Любимова. Рязанский губернатор получил благодарность президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества,
Награду Любимову в среду, 12 февраля, передал полпред Путина в ЦФО Игорь Щеголев.
«Оценивать работу нужно, прежде всего, со стороны. Спасибо большое за такую оценку Президенту нашей страны. Постараюсь не подвести и в дальнейшем», — сказал губернатор.
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На праздник пригласили всех желающих.