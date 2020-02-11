За год сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили 45 сайтов с устройствами для занижения показателей счетчиков

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В 2019 году специалисты блока безопасности «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обнаружили в интернете 45 сайтов, которые рекламировали и продавали приборы и приспособления для искажения показаний счетчиков электроэнергии. По всем выявленным фактам информацию направили в правоохранительные органы для блокировки ресурсов, сообщили в пресс-службе компании.
В «Рязаньэнерго» предупредили, что наказание за использование таких счетчиков и вмешательство в работу приборов учета для занижения показаний несут потребители. «В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа», — подчеркнули энергетики.
Отмечается, что вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное энергопотребление. В таких случаях физические лица обязаны выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.
Сотрудники «Рязаньэнерго» призвали всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-50-50-115 (звонок анонимный и бесплатный).
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