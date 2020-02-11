В соцсетях рассказали о рязанце, ждавшем сорок минут скорую на улице. В минздраве опровергли информацию

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Утром во вторник, 11 февраля, пожилому мужчине стало плохо на улице в Песочне. Ему вызвали скорую, которая приехала спустя 40 минут, сообщил очевидец «ВКонтакте».
По информации автора, у мужчины отнялись рука и нога, он пытался идти сам, но «это оказалось невозможным». Он добавил, что скорую рязанцу вызвали «неравнодушные люди».
«На улице было холодно, сильный ветер вызывал термическое ощущение на -15. Пожилой человек на земле, ожидая неотложку в нескольких метрах от 11 больницы и станции скорой помощи. Итог 40 минут», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального минздрава прокомментировали сообщение. Там рассказали, что вызов в скорую поступил в 8:13 и его оценили «как экстренный, поскольку человеку стало плохо на улице».
«Вызов бригаде был передан спустя пять минут. Понадобилось уточнение местонахождения пострадавшего 72-летнего рязанца. Бригада прибыла на выезд через 18 минут», — рассказали в минздраве.
Там добавили, что пациента доставили в больницу №11 и провели необходимое обследование, «в результате которого исключили инсульт».
От госпитализации мужчина отказался.
«К сожалению, огорчает тот факт, что свидетели данного происшествия вместо того, чтобы оперативно обратиться в приемный покой больницы за помощью, фотографировали инцидент, чтобы потом сделать из него гневный пост, не имеющий под собой оснований», — добавили в минздраве.
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