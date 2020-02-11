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21:39, 11 февраля 2020 172
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В Рязань на переговоры с Любимовым приехали представители итальянского дизайн-бюро

В Рязань на переговоры с Любимовым приехали представители итальянского дизайн-бюро

Во вторник, 11 февраля, губернатор Николай Любимов встретился с директором автомобильного направления Россия и Азия «ItalDesign-Giugiaro S.p.A» Марко Волпенго. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Представители компании посетили Рязанскую область в рамках договоренности после рабочей поездки в Италию.

«Мы бы хотели, чтобы Рязанская область в сотрудничестве компании с партнерами в России заняла лидирующее место. Регион обладает большим потенциалом, — сказал Николай Любимов. — Считаю эту встречу важным шагом к плодотворному сотрудничеству».

Губернатор назвал основными направлениями взаимодействия сферы промышленного дизайна и «городской мобильности» с акцентом на инновационные технологии.

«Рязанские предприятия имеют большой потенциал. Наша задача — обеспечить им связку в работе, вход, в том числе на европейский рынок, обеспечить трансфер технологий. Наши итальянские партнеры готовы делиться своими», — подчеркнул Николай Любимов.

На встрече обсудили возможность подписания меморандума о сотрудничестве «ItalDesign-Giugiaro S.p.A» с Корпорацией развития Рязанской области.

Директор по развитию автомобильного направления Россия и Азия «ItalDesign-Giugiaro S.p.A» Марко Волпенго отметил, что визит представителей компании принесет «конкретное сотрудничество».

«Будем общаться и надеемся, что в ближайшем будущем будут заключены определенные контракты. Без сомнения, мы видим направления для сотрудничества»", — сказал он.

Из рязанских предприятий Волленго обратил внимание на ООО «Аврора роботикс». По его мнению, предприятие «делает прототипы реальных продуктов, которые можно назвать продукцией будущего».

Отметим, ItalDesign-Giugiaro S.p.A — инжиниринговая компания, известная своими дизайн-проектами для автомобильной отрасли, а также рядом проектов в области промышленного дизайна. ItalDesign занимается автомобильной техникой, созданием прототипов и услугами по тестированию. Более 90% акций итальянского дизайн-бюро принадлежит немецкому концерну Volkswagen.


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