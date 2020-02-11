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20:40, 11 февраля 2020 183
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Рязанка стала самым молодым пилотом «Аэрофлота»

Рязанка стала самым молодым пилотом «Аэрофлота»

Фото: Издательство «Пресса»

21-летняя Юлия Никитушкина из Пителинского района стала самым молодым пилотом компании «Аэрофлот». Об этом пишет ИД «Пресса».

После окончания средней школы девушка поступила в Сасовское летное училище гражданской авиации. Окончив его в прошлом году, она устроилась в «Аэрофлот».

По словам рязанки, одной из «главных проблем» для выпускников летных училищ является недостаточное знание английского языка.

«Я решила заниматься им еще в летном училище. Дальше все стандартно: несколько месяцев переподготовки в учебно-летном отряде, бесконечные занятия, тесты, тренировки и полеты на симуляторе в городе Ульяновске. Для сведения, этот тренажер дает 95-процентную имитацию полета», — рассказала Юлия.

После прохождения экзаменов девушка три месяца летала в качестве пилота-стажера и в апреле прошлого года отправилась в первый рейс как второй пилот.

По словам девушки, идею стать пилотом ей «подбросил» земляк, Геннадий Марочкин, пилот-инспектор Сасовского летного училища.

«Предложил поступать и сказал: „Закончишь его, если не понравится или поймешь, что это не твое, всегда будет время пойти по другому пути“. Но я — упрямая. И добилась того, чего хотела», — рассказала рязанка.

Она добавила, что часто пассажиры удивляются, увидев девушку-пилота.

«Удивляются, восхищаются, начинают фотографировать. Но никто не возмущается и не пугается, когда видит девушку в кресле пилота», — отметила Юлия Никитушкина.


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