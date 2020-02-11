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После банкротства двух компаний в Рязани начали формировать реестр обманутых дольщиков. Эта процедура займет три месяца.
Дольщикам нужно лично получить уведомления о введении процедуры банкротства. Для этого с 12 февраля до 10 марта следует прийти с паспортом в офис регионального фонда защиты прав дольщиков по адресу: улица Свободы, дом №43. Время работы — с 10:00 до 17:00 (без обеда), суббота и воскресенье — выходной.
«Чем позже дольщики будут уведомлены, тем выше риск того, что реестр будет закрыт позже, что, несомненно, может отсрочить процесс достройки объекта», —
Напомним, банкротами признали ООО «
Первая компания начала строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор
Второй застройщик
Оба дома
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