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16:42, 11 февраля 2020 140
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После банкротства двух компаний в Рязани начали формировать реестр обманутых дольщиков

После банкротства двух компаний в Рязани начали формировать реестр обманутых дольщиков

После банкротства двух компаний в Рязани начали формировать реестр обманутых дольщиков. Эта процедура займет три месяца.

Дольщикам нужно лично получить уведомления о введении процедуры банкротства. Для этого с 12 февраля до 10 марта следует прийти с паспортом в офис регионального фонда защиты прав дольщиков по адресу: улица Свободы, дом №43. Время работы — с 10:00 до 17:00 (без обеда), суббота и воскресенье — выходной.

«Чем позже дольщики будут уведомлены, тем выше риск того, что реестр будет закрыт позже, что, несомненно, может отсрочить процесс достройки объекта», — отметили в фонде защиты прав дольщиков.

Напомним, банкротами признали ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа Рязань».

Первая компания начала строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор не сдала объект, а его дольщиков признали обманутыми. Операции по счетам компании налоговая служба приостановила за миллионную задолженность.

Второй застройщик не успел вовремя сдать дом №64 на улице Стройкова. Обманутые дольщики направили ООО «Альфа Рязань» более 20 исковых заявлений на общую сумму 11 млн рублей, операции по счетам компании также приостановила налоговая.

Оба дома планируют сдать в 2020 году за счет фонда защиты дольщиков.


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