На площади Театральной столкнулись маршрутка и «Фольксваген»

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Во вторник, 11 февраля, на площади Театральной столкнулись маршрутка и Volkswagen Polo. Об этом очевидец сообщил «ВКонтакте».
По его словам, в аварии пострадал человек.
«Из маршрутки загружали кого-то в машину реанимации», — написал мужчина.
Информация о произошедшем уточняется.
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