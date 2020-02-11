Любимов стал седьмым в медиарейтинге губернаторов ЦФО

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал седьмым в рейтинге глав регионов ЦФО по итогам января. Список составила «Медиалогия».
Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 48 место, поднявшись на одну позицию.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.
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