В Песочне отключили отопление в нескольких домах

Авария произошла в районе дома 34 корпус 2 по улице Новоселов. В мэрии рассказали, когда отопление вернут в дома.

Вечером в четверг, 9 декабря, в нескольких домах по улице Новоселов отключили отопление и горячую воду из-за аварии. Об этом сообщил сайт мэрии.

Авария произошла в районе дома 34 корпус 2 по улице Новоселов.

«Специалисты приступили к ликвидации последствий аварийной ситуации. Планируется, что работы будут завершены ночью», — сообщили в мэрии.