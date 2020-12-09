\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
ЦБ USD 73.31 -0.35 10/12
ЦБ EUR 88.94 -0.26 10/12
Нал. USD 73.01 / 74.55 13:43
Нал. EUR 88.7 / 89.48 13:43
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
Вчера 12:47
2 367
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
4 393
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
9 273
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
10 762
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
«Ростелеком-ЦОД» открыл в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоек
Общая площадь центра обработки данных (ЦОД) составляет 4 266 кв м. Новый дата-центр располагается на севере Санкт-Петербурга по адресу: улица Жукова, дом 43.

«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр общей емкостью 800 стойко-место и мощностью 7400 кВт. В четырех машинных залах разместится по 200 стоек, сообщили в компании.

Общая площадь центра обработки данных (ЦОД) составляет 4 266 кв м. Новый дата-центр располагается на севере Санкт-Петербурга по адресу: улица Жукова, дом 43.

Дата-центр спроектирован и построен по требованиям стандарта Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра при обслуживании систем.

«Новый центр обработки данных в Санкт-Петербурге расширит нашу геораспределенную сеть дата-центров и станет опорной площадкой в северо-западном регионе. Будущим клиентам будут доступны все услуги, которые мы предлагаем в московских ЦОД, включая размещение серверного оборудования, облачную инфраструктуру и сервисы. Действующим клиентам мы сможем предложить еще одну площадку для организации схем географического резервирования и послеаварийного восстановления. Все сервисы будут предоставляться по единым стандартам качества вне зависимости от местоположения ЦОД», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Дата-центр в Санкт-Петербурге стал третьей площадкой «Ростелеком-ЦОД», введенной в эксплуатацию в 2020 году. Ранее были запущены два дата-центра в Москве на 700 стоек.

Таким образом общая емкость сети дата-центров сегодня составляет 12,2 тысячи стоек. В 2021 году «Ростелеком-ЦОД» продолжит развивать региональную сеть дата-центров Tier III и запустит площадки в Новосибирске и Екатеринбурге. В Москве заработает первая очередь дата-центра уровня Tier IV.