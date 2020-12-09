Роспотребнадзор заявил о разработке целого пула новых вакцин от COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российские ученые уже думают над новыми формулами вакцин от коронавируса и разрабатывают целый пул перспективных препаратов. Также глава Роспотребнадзора рассказала об исследованиях зарегистрированных вакцин, в которых участвуют добровольцы старших возрастных групп.

Роспотребнадзор заявил о разработке целого пула новых вакцин от COVID-19 в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российские ученые уже думают над новыми формулами вакцин от коронавируса и разрабатывают целый пул перспективных препаратов. Слова Поповой приводит «Российская газета».

Также глава Роспотребнадзора рассказала об исследованиях зарегистрированных вакцин, в которых участвуют добровольцы старших возрастных групп.

«Клинические исследования идут по двум российским вакцинам, они идут очень успешно, и я уверена, что в течение месяца мы получим результат и бдем иметь возможность прививать и тех, кому за 60 лет», — цитирует Попову издание.