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Ушел из жизни актер и режиссер Александр Гордон
Советский, российский режиссер, сценарист и актер, писатель Александр Витальевич Гордон умер 7 декабря на 89-м году жизни. Гордон работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа. Снимал фильмы вместе с Андреем Тарковским — был режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа фильмов «Ностальгия», «Жертвоприношение».

Советский, российский режиссер, сценарист и актер, писатель Александр Витальевич Гордон умер 7 декабря на 89-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960 году. Работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа. Снимал фильмы вместе с Андреем Тарковским — был режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа фильмов «Ностальгия», «Жертвоприношение».

Автор книг «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно».

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Витальевича», — сообщается в некрологе.