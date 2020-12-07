Ушел из жизни актер и режиссер Александр Гордон

Советский, российский режиссер, сценарист и актер, писатель Александр Витальевич Гордон умер 7 декабря на 89-м году жизни. Гордон работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм» режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа. Снимал фильмы вместе с Андреем Тарковским — был режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа фильмов «Ностальгия», «Жертвоприношение».