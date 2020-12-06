В Рязанской области снова продлили самоизоляцию для пожилых

В Рязанской области снова продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее самоизоляция для пожилых действовала до 7 декабря, теперь сроки ограничений продлили до 21 декабря.

В Рязанской области снова продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Изменения в распоряжение губернатора №70-рг внесли в пятницу, 4 декабря.

Ранее самоизоляция для пожилых действовала до 7 декабря, теперь сроки ограничений продлили до 21 декабря.

Рекомендовано также соблюдать самоизоляцию людям, имеющим хронические заболевания.