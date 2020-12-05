В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 5 декабря, в регионе выявили 14 663 случая заражения.
В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 5 декабря, в регионе выявили 14 663 случая заражения в:
- Рязани — 7676,
- Рязанском районе — 618,
- Скопине — 481,
- Ряжске — 361,
- Касимове — 360,
- Рыбном — 334,
- Сасове — 304,
- Клепиковском районе — 278,
- Скопинском — 238,
- Касимовском районе — 230,
- Рыбновском — 217,
- Новомичуринске — 216,
- Шиловском районе — 213,
- Михайловском — 193,
- Спасском районе — 192,
- Шилове — 187,
- Михайлове — 162,
- Александро-Невском — 123.
- Старожиловском районе — 120,
- Александро-Невском районе — 119,
- Сараевском — 116,
- Кораблине — 105,
- Сапожке — 103,
- Чучкове — 102,
- Шацком районе — 99,
- Захаровском районе — 94,
- Старожилове — 93,
- Спасске-Рязанском — 92,
- Сараях — 90,
- Сасовском районе — 90,
- Чучковском — 87,
- Спас-Клепиках — 86,
- Шацке — 80,
- Милославском — 74,
- Пронском районе — 73,
- Захарове — 72,
- Пронске — 71,
- Милославском районе — 69,
- Ряжском — 63,
- Ухолове — 60,
- Кораблинском районе — 52,
- Путятине — 44,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 37,
- Ермиши — 34,
- Ухоловском районе — 28,
- Ермишинском — 26,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 15,
- Пителинском районе — 12,
- Кадомском — 11.