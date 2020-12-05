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В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 5 декабря, в регионе выявили 14 663 случая заражения.

В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 5 декабря, в регионе выявили 14 663 случая заражения в:

  • Рязани — 7676,
  • Рязанском районе — 618,
  • Скопине — 481,
  • Ряжске — 361,
  • Касимове — 360,
  • Рыбном — 334,
  • Сасове — 304,
  • Клепиковском районе — 278,
  • Скопинском — 238,
  • Касимовском районе — 230,
  • Рыбновском — 217,
  • Новомичуринске — 216,
  • Шиловском районе — 213,
  • Михайловском — 193,
  • Спасском районе — 192,
  • Шилове — 187,
  • Михайлове — 162,
  • Александро-Невском — 123.
  • Старожиловском районе — 120,
  • Александро-Невском районе — 119,
  • Сараевском — 116,
  • Кораблине — 105,
  • Сапожке — 103,
  • Чучкове — 102,
  • Шацком районе — 99,
  • Захаровском районе — 94,
  • Старожилове — 93,
  • Спасске-Рязанском — 92,
  • Сараях — 90,
  • Сасовском районе — 90,
  • Чучковском — 87,
  • Спас-Клепиках — 86,
  • Шацке — 80,
  • Милославском — 74,
  • Пронском районе — 73,
  • Захарове — 72,
  • Пронске — 71,
  • Милославском районе — 69,
  • Ряжском — 63,
  • Ухолове — 60,
  • Кораблинском районе — 52,
  • Путятине — 44,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 37,
  • Ермиши — 34,
  • Ухоловском районе — 28,
  • Ермишинском — 26,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 15,
  • Пителинском районе — 12,
  • Кадомском — 11.