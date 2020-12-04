В Путятинском районе в попавшую в ДТП легковушку врезался грузовик

В четверг, 3 декабря, уроженец Кадомского района двигался в сторону Шацка на Chevrolet Lanos. Около 6:00 на 313 километре трассы М-5, между селами Путятино и Глебово, он наехал на металлический отбойник.

В Путятинском районе в попавшую в ДТП легковушку врезался грузовик. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В четверг, 3 декабря, уроженец Кадомского района двигался в сторону Шацка на Chevrolet Lanos. Около 6:00 на 313 километре трассы М-5, между селами Путятино и Глебово, он наехал на металлический отбойник.

Мужчина вышел из машины, но не поставил знак аварийной остановки. Водитель грузовика DAF не заметил Chevrolet и врезался в него.

Машины получили повреждения, люди не пострадали.