Рокотянская и Сорокина проверили ремонтируемые дворы и скверы

Главы города осмотрели объекты благоустройства, отремонтированные в этом году в рамках реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они пообщались с местными жителями и выслушали их пожелания

Глава города, председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская и мэр областного центра Елена Сорокина осмотрели объекты благоустройства, отремонтированные в этом году в рамках реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Они побывали в Дягилеве, где по инициативе активистов обустроили сквер.

«Жители давно мечтали обустроить в Дягилево небольшой сквер. Обращались и ко мне, и в администрацию. В этом году идею удалось реализовать. В сквере созданы условия для отдыха родителей с детьми, установлены скамейки, оборудована детская площадка с безопасным покрытием. Сейчас совместно с администрацией Рязани прорабатываем вопрос выделения дополнительных средств в бюджете на будущий год на оснащение видеокамерами наших парков, скверов и общественных мест. Это поможет сохранить оборудование и защитить его от вандалов», — сказала Юлия Рокотянская.

Политики осмотрели улицу Березовую, где ремонтируют дорогу.

«Жители обращались к депутатам, просили отремонтировать улицу Березовую, высказывали пожелания на публичных слушаниях по проекту бюджета два года назад. К сожалению, в план работ на 2019 год этот объект включить не удалось. Но хочу еще раз подчеркнуть, что ни одно пожелание граждан не остается без внимания. И мы видим, что в этом году работы начались», — отметила Юлия Рокотянская.

Там отремонтировали дорогу, заменили бордюры, знаки, идет работа по обустройству тротуаорв и заездных карманов.

Сорокина заявила, что на лице обустраивают вторую контейнерную площадку для мусора.

Улицу планируют отремонтировать к июню 2021 года.

Также главы города проверили двор дома 56а по улице Татарской.

Стоимость работ — 6,9 млн. рублей. Основная часть выполнена за счет бюджетов всех уровней. В софинансировании приняли участие местные жители. Они собрали 453 тысячи рублей.

«Мы провели общее собрание жильцов, решили поучаствовать в программе ремонта дворов. Результатом довольны. У дома появилась благоустроенная территория, парковка, детская и спортивная площадки. Дети не хотят с улицы уходить, все очень нравится», — рассказала жительница дома Татьяна Ивлюшкина.

Также Сорокина и Рокотянская посетили детский городок на улице Новоселов. Это второй этап благоустройства сквера Скобелева. Территория была выбрана по итогам народного голосования.

«Песочня — густонаселенный район, и жители сами определили, какое место они хотят в первую очередь благоустроить. Поскольку в микрорайоне много детей, жители решили, что данная территория должна быть приспособлена к потребностям ребенка, поэтому в сквере так много детских площадок. Здесь обустроено парковочное пространство, установлены скамейки, урны и арт-объекты, сделано новое освещение. Высажено около 1000 единиц зеленых насаждений, среди которых 169 деревьев», — рассказала Елена Сорокина.

Юлия Рокотянская и Елена Сорокина пообщались с родителями и малышами. Жители Песочни поблагодарили представителей органов власти за проведенную работу по благоустройству, отметив грамотную планировку данной территории и соблюдение всех требований, обеспечивающих безопасное пребывание детей.

В этом году в Рязани благоустроили шесть общественных территорий. Работы продолжатся в следующем году.

На благоустройство мест отдыха в городском бюджете предусмотрено 8,5 млн рублей. Также ожидается финансирование из областного и федерального бюджетов.