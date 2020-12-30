Рязанца наградили благодарностью Союза художников России

Основателя орнаментализма Алексея Акиндинова отметили этой наградой в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Рязанской организации Союза художников России. Благодарность в торжественной обстановке «Дома художника» вручил живописцу председатель Рязанской организации СХР — Виктор Леонидович Грушо-Новицкий.

Рязанскому живописцу, члену Союза художников России и международной организации АИАП ЮНЕСКО Алексею Акиндинову вручили «Благодарность Союза художников России». Ее доставили специально из Москвы.

Основателя орнаментализма Алексея Акиндинова отметили этой наградой в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Рязанской организации Союза художников России.

Благодарность в торжественной обстановке «Дома художника» вручил живописцу председатель Рязанской организации СХР — Виктор Леонидович Грушо-Новицкий. В тексте говорилось: «Союз художников России благодарит Акиндинова Алексея Петровича за большой вклад в развитие изобразительного искусства Российской Федерации».

Документ был подписан председателем правления Союза художников России, народным художником России, академиком Российской академии художеств, лауреатом государственной премии России и премии правительства России — Андреем Ковальчуком.

Справка

Алексей Акиндинов является членом Рязанской организации Союза художников России с 2001-го года. Постоянно участвует в областных; региональных; всероссийских и зарубежных выставках. Известен тем, что с 1996-го года разрабатывает свой, авторский стиль — орнаментализм. С 1998-го года живописец провел более тридцати персональных выставок и коллективных арт-проектов, посвященных орнаментализму. Художник активно публикуется в различных изданиях по изобразительному искусству — от областного, до всероссийского и зарубежного уровня. За все время рязанский мастер написал более четырехсот живописных произведений. Все они уже принадлежат музеям, галереям и частным собраниям разных стран.

Среди обладателей полотен Алексея Акиндинова есть такие всемирно известные деятели как: итальянский дизайнер одежды — Роберто Кавалли; актриса, народная артистка СССР — Инна Чурикова и режиссер и народный артист РСФСР — Глеб Панфилов; президент республики Дагестан (2010-2013), заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (с 2013) — Магомедсалам Магомедов.

Ранее его картины были в собрании режиссера театра и кино, сценариста — Марка Захарова, сейчас эти полотна находятся у дочери Марка Анатольевича — Александры.