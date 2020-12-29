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Соцсети: под Спас-Клепиками произошло серьезное ДТП
Под Спас-Клепиками произошло серьезное ДТП. Об этом вечером во вторник, 29 декабря, сообщили в группе «Автоклуб города Касимов». С места ДТП опубликовали видео.

Под Спас-Клепиками произошло серьезное ДТП. Об этом вечером во вторник, 29 декабря, сообщили в группе «Автоклуб города Касимов».

С места ДТП опубликовали видео.

«Сегодня около 17 часов, не доезжая км 3-4 до Клепиков (со стороны Рязани), авария, лоб в лоб… подробности неизвестны, но авария похоже серьезная», — написал автор ролика.

Судя по видео, на месте работают полицейские, медики и спасатели.