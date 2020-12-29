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Рязанский «Заколдованный лес» стал памятником природы
Рязанский «Заколдованный лес» превосходит по площади два подобных памятника природы — «Танцующий лес» на Куршской косе в Калининградской области (0,5 гектара) и «Кривой лес» в Польше (1,5-1,8 гектара).

Рязанский «Заколдованный лес» стал памятником областного природы. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил сайт регионального правительства.

«Заколдованный лес» в Шиловском районе занимает площадь 5,04 гектара. Участок соснового и березово-соснового леса с искривленными стволами представляет собой «уникальный, невосполнимый, ценный в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях». Кроме того, там выявили пять видов птиц из Красной книги Рязанской области.

Отмечается, что рязанский «Заколдованный лес» превосходит по площади два подобных памятника природы — «Танцующий лес» на Куршской косе в Калининградской области (0,5 гектара) и «Кривой лес» в Польше (1,5-1,8 гектара).