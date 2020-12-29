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«Россети» открыли в Рязани опору ЛЭП, стилизованную под символику ВДВ
Новая опора, заменившая две традиционные, является частью действующей линии электропередачи 110 кВ и выполнена в виде гигантского раскрытого парашюта и двух самолетов по сторонам. В верхней части размещена надпись: «Рязань — столица ВДВ».

В год 75-летия победы в ВОВ и 90-летия со дня основания Воздушно-десантных войск «Россети» открыли в Рязани опору ЛЭП, стилизованную под символику ВДВ. В церемонии открытия участвовали генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, губернатор Рязанской области Николай Любимов, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Алексей Рагозин и глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Новая опора, заменившая две традиционные, является частью действующей линии электропередачи 110 кВ и выполнена в виде гигантского раскрытого парашюта и двух самолетов по сторонам. В верхней части размещена надпись: «Рязань — столица ВДВ». Высота составляет 32 метра, ширина — 35 метров, масса — более 80 тонн. Объект расположен на благоустроенной территории площадью 1,5 га, где также установлены информационные стенды об истории воздушно-десантных войск.

«Это самая большая эмблема ВДВ в мире и первый за многие десятилетия подобный арт-объект в регионе. Уверен, что он станет одним из символов Рязани, который мы будем с гордостью показывать гостям региона. Проект реализован благодаря высокому уровню сотрудничества и инициативе компании «Россети», — отметил Николай Любимов.

«Рязань — красивый город с уникальной и богатой историей, также известный как кузница кадров для воздушно-десантных войск — символа воинской доблести и чести. Этот объект — знак благодарности военнослужащим ВДВ за их вклад в защиту интересов страны. Рассчитываем, что стилизованная опора привлечет внимание жителей города и туристов и станет заметной достопримечательностью», — сказал Павел Ливинский.

«Мы уже реализовали пять подобных проектов, а также открыли после реконструкции Шуховскую башню на Оке.

Стилизованные опоры — это своего рода знак качества. Мы устанавливаем их там, где введены в эксплуатацию новые цифровые объекты. Стилизованные опоры вызывают больше всего положительных эмоций у людей, формируют новый образ нашей компании и энергетики в целом», — обратил внимание Игорь Маковский.

Сооружение призвано подчеркнуть вклад ВДВ в укрепление обороноспособности и безопасности России, а также историческое значение Рязани и расположенного там высшего командного училища для становления этого рода войск.

«На земле десантников, в столице ВДВ появился символ воздушно-десантных войск, символ, который будет единственным в мире такого размаха, сделанного с такой любовью. Огромное спасибо! Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество», — поблагодарил Алексей Рагозин от лица офицеров училища и ветеранов воздушно-десантных войск.

Опора расположена на въезде в Рязань на Московском шоссе, возле домов №№14 и 16.