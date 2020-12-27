Варламов рассказал о рязанской чиновнице, «укравшей» елку у пенсионерки
По словам блогера, глава Крутоярского сельского поселения Касимовского района Юлия Кадимова пришла к труженице тыла, поздравила ее с 90-летием, а затем распорядилась спилить елку, которая росла у дома пенсионерки.
Илья Варламов в еженедельном шоу «ЧП» рассказал о рязанской чиновнице, якобы «укравшей» елку у пенсионерки. По словам блогера, глава Крутоярского сельского поселения Касимовского района Юлия Кадимова пришла к труженице тыла, поздравила ее с 90-летием, а затем распорядилась спилить елку, которая росла у дома пенсионерки.
Варламов утверждает, что спиленное дерево установили в центре поселка Крутоярский.