Вандалы вырвали стенд с героями Рязани

В Московском районе Рязани вандалы оторвали плакат с Героями Великой Отечественной войны. На стенд, лежащий в кустах, обратил внимание местный житель. Власти пообещали восстановить стенд и вернуть на место.

В Московском районе оторвали плакат с рязанцами — Героями Великой Отечественной войны. На стенд, лежащий в кустах, обратил внимание местный житель. Фото опубликовали в социальных сетях.

«Вот так валяются герои Рязани, в кустах на Московском районе. Помним, гордимся…» — посетовал рязанец.

В мэрии прокомментировали случай.

«Стенд был оторван неизвестными. Дирекция благоустройства увезла его для восстановления. В дальнейшем он будет возвращен на место», — отметили в городской администрации.