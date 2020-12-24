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Видео: в Москве неизвестный убил девушку из пистолета
В Москве камера зафиксировала момент нападения неизвестного на девушку. Мужчина в маске и капюшоне подходит к троим девушкам, стреляет в одну из них и убегает. Впоследствии 30-летняя пострадавшая скончалась в больнице.

В Москве камера зафиксировала момент нападения неизвестного на девушку. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

На видео видно, как мужчина в маске и капюшоне подходит к троим девушкам, стреляет в одну из них и убегает. Впоследствии 30-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Известно, что она отвергла ухаживания убийцы. Тот выслеживал ее больше месяца.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК («убийство» и «незаконное ношение огнестрельного оружия»).