Названа смертельная опасность красной икры

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноева в беседе с
Ноева рассказала, икра может вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока и отека Квинке. Специалист советует употреблять красную икру в ограниченных количествах: не более двух раз в неделю по две столовые ложки. Врач посоветовал отказаться в эти дни от других соленых продуктов.
При этом, Александра Ноева напомнила, что просроченная или некачественная красная икра может повредить почки, печень, нервную систему и даже привести к смерти от ботулизма.
Перед покупкой врач рекомендовала проверить срок годности, состав и целостность упаковки. Лучше покупать малосольную икру в стеклянной или пластмассовой упаковке. В магазине она должна храниться в холодильнике.