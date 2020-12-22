Названа смертельная опасность красной икры

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноева в беседе с NEWS.Ru назвала смертельную опасность красной икры. По его словам, в этом продукты много соли, и его употребление может негативно сказаться на суставах, желудочно-кишечном тракте и сердечно-сосудистой системе.

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноева в беседе с NEWS.Ru назвала смертельную опасность красной икры. По его словам, в этом продукты много соли, и его употребление может негативно сказаться на суставах, желудочно-кишечном тракте и сердечно-сосудистой системе.

Ноева рассказала, икра может вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока и отека Квинке. Специалист советует употреблять красную икру в ограниченных количествах: не более двух раз в неделю по две столовые ложки. Врач посоветовал отказаться в эти дни от других соленых продуктов.

При этом, Александра Ноева напомнила, что просроченная или некачественная красная икра может повредить почки, печень, нервную систему и даже привести к смерти от ботулизма.

Перед покупкой врач рекомендовала проверить срок годности, состав и целостность упаковки. Лучше покупать малосольную икру в стеклянной или пластмассовой упаковке. В магазине она должна храниться в холодильнике.