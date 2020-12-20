В Рязани остановились троллейбусы в районе площади Победы
Днем 20 декабря троллейбусы временно приостановили движение. В 14:25 возникла неисправность контактной сети в районе остановки «Вокзальная» в направлении к площади Победы. Аварийная бригада оперативно приступила к ликвидации неполадок.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 20 декабря троллейбусы временно приостановили движение. В 14:25 возникла неисправность контактной сети в районе остановки «Вокзальная» в направлении к площади Победы.
Аварийная бригада оперативно приступила к ликвидации неполадок.