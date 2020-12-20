В ДТП на въезде в Рязань пострадали два человека

51-летний рязанец на «УАЗе», разворачиваясь, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого был 32-летний житель Оренбургской области. Водителя «буханки» и его 51-летнюю пассажирку госпитализировали.

В ДТП, произошедшем в воскресенье, 20 декабря, на въезде в Рязань, пострадали два человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошла примерно в 11:00 на 200 км трассы М5.

По предварительной информации, 51-летний рязанец на «УАЗе», разворачиваясь, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого был 32-летний житель Оренбургской области.

Водителя «буханки» и его 51-летнюю пассажирку госпитализировали. Проводится проверка.