Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус

Доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson Сара Нараян уточнили, что у пациентов с COVID-19 почти не встречаются хрипы (это признак астмы). Кашель при аллергии обычно проходит после приема антигистаминных препаратов вместе с другими проявлениями, например, зудом или отечностью.

Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус. По словам доктора медицины Нейта Фавини, у больных коронавирусом кашель всегда сухой, передает РИА Новости со ссылкой на BGR

Медик рекомендовал пройти обследование в случае, если кашель не сопровождается выделением мокроты.

При этом, другие специалисты указывают, что сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе.

Доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson Сара Нараян уточнили, что у пациентов с COVID-19 почти не встречаются хрипы (это признак астмы). Кашель при аллергии обычно проходит после приема антигистаминных препаратов вместе с другими проявлениями, например, зудом или отечностью.