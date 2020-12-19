Рязанские пенсионеры остались без тепла в ванной из-за бездействия управляющей компании

«Наш дом очень старый. За отопление мы платим больше 3000 рублей в месяц. И вот каждый год у нас возникает одна большая проблема. Сушка в ванной комнате не работает. Надо обращаться в управляющую компанию, которая должна пробить воздушную пробку, пустив долгожданное тепло», — пояснила свою проблему пенсионерка Татьяна Соломатина.

Рязанские пенсионеры Соломатины остались без тепла в ванной из-за бездействия управляющей компании. Пожилая женщина рассказала РЗН. инфо, что живет в доме №13-б на улице Строителей, который обслуживает УК «Городская Роща-1».

«Наш дом очень старый. За отопление мы платим больше 3000 рублей в месяц. И вот каждый год у нас возникает одна большая проблема. Сушка в ванной комнате не работает. Надо обращаться в управляющую компанию, которая должна пробить воздушную пробку, пустив долгожданное тепло», — пояснила свою проблему Татьяна Соломатина.

По ее словам, работа занимает у специалиста 15 минут, но с УК пенсионеры пытаются связаться по несколько месяцев.

«Управляющая компания нам не отказывает никогда. Она обещает много. Она говорит о том, что сотрудники будут сегодня/завтра или послезавтра. Однако сотрудники где-то теряются по дороге до нашего дома. В результате в ванной комнате у нас сохраняется температура воздуха ниже положенных нормативов: при наступлении холодов нереально мыться», — жалуется рязанка.

Она утверждает, что связалась с управляющей компанией в четверг, 17 декабря, ее контактные данные приняли, но мастер так и не пришел. Его не было и на следующий день.

«Мы понимаем, что если нам сушку не сделают сейчас, то ждать очереди нужно в 2021 году. Скоро начнутся праздники, мастерам будет немного не до нас, — отмечает женщина. — Нам больше 60 лет. Мы давно живем в городе. И нам надоело постоянно вымаливать у управляющей компании то, что они обязаны делать по закону».

Татьяна Соломатина подчеркнула, что не может добраться до УК из-за опасения заразиться коронавирусом.

«Мы боимся коронавируса, который уже несколько месяцев лютует в Рязани. Поэтому мы не можем даже поехать в эту УК, заявить о своей позиции. Мы можем только звонить по номерам телефонов, прося о помощи», — заключила женщина.