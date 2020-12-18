Рязанский священник сделал выводы после посещения «красной зоны»
Священник рассказал, что в защитном костюме, который носят медики и все, кто контактирует с заразившимися коронвирусом, тяжело находиться даже непродолжительное время.
Рязанский священник Дмитрий Фетисов сделал выводы после посещения «красной зоны». Он поделился наблюдениями в своем Instagram.
Иерей рассказал, что в защитном костюме, который носят медики и все, кто контактирует с заразившимися коронвирусом, тяжело находиться даже непродолжительное время.
«К тому же от болезни это на 100% не предохраняет…» — заметил он.
Священник призвал всех беречь здоровье.
«В больнице все как на крестах: тяжело болеют и задыхаются», — написал Дмитрий Фетисов.
Он также выразил благодарность медикам и назвал их настоящими героями.
Напомним, к пациентам «красной зоны» ОКБ стали приходить священники-волонтеры.