Рязанский священник сделал выводы после посещения «красной зоны»

Священник рассказал, что в защитном костюме, который носят медики и все, кто контактирует с заразившимися коронвирусом, тяжело находиться даже непродолжительное время.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов сделал выводы после посещения «красной зоны». Он поделился наблюдениями в своем Instagram.

Иерей рассказал, что в защитном костюме, который носят медики и все, кто контактирует с заразившимися коронвирусом, тяжело находиться даже непродолжительное время.

«К тому же от болезни это на 100% не предохраняет…» — заметил он.

Священник призвал всех беречь здоровье.

«В больнице все как на крестах: тяжело болеют и задыхаются», — написал Дмитрий Фетисов.

Он также выразил благодарность медикам и назвал их настоящими героями.

Напомним, к пациентам «красной зоны» ОКБ стали приходить священники-волонтеры.