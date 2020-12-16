К пациентам «красной зоны» ОКБ стали приходить священники-волонтеры

Теперь в больнице будут исповедовать, причащать и соборовать. Информацией на своей личной странице «ВКонтакте» поделился экс-главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Он рассказал, что ковид-центр начали регулярно посещать «бригада священников-волонтеров».

К пациентам «красной зоны» ОКБ стали приходить священники-волонтеры. Теперь в больнице могут исповедовать, причащать и соборовать. Информацией на своей личной странице «ВКонтакте» поделился экс-главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Он рассказал, что ковид-центр начала регулярно посещать «бригада священников-волонтеров».

«Работать с пациентами будут три священника. Все они уже прошли инструктаж о правилах нахождения в красной зоне. Как и другие сотрудники ковид-госпиталя, они надевают хирургический костюм, а на него защитный комбинезон, респиратор, перчатки, бахилы», — отметил Дмитрий Хубезов. По его словам, облачение священников, приходящих в «красную зону», отдаленно напоминает их традиционную одежду. Однако по-другому нельзя.

Исключение, впрочем, сделали. Поверх защитного костюма у батюшек епитрахиль и поручи. Выносить их за пределы госпиталя священнослужители не будут.

«В первый день нахождения в ковид-центре таинства приняли 150 пациентов. Первый из волонтеров, отец Дмитрий, вошел в реанимацию, а также работал в коечных отделениях красной зоны», — написал Дмитрий Хубезов. Кислородная поддержка, ослабленное состояние не помешали пациентам принять причастие и получить вместе с ним радость и утешение".