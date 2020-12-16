\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-6°
Чтв, 17
-1°
Птн, 18
-1°
ЦБ USD 73.42 -0.03 17/12
ЦБ EUR 89.32 0.14 17/12
Нал. USD 73.27 / 74.14 17:15
Нал. EUR 89.17 / 90 17:15
Новости
Коронавирус
Публикации
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
9 часов назад
1 160
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
10 440
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
5 030
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
10 952
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
К пациентам «красной зоны» ОКБ стали приходить священники-волонтеры
Теперь в больнице будут исповедовать, причащать и соборовать. Информацией на своей личной странице «ВКонтакте» поделился экс-главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Он рассказал, что ковид-центр начали регулярно посещать «бригада священников-волонтеров».

К пациентам «красной зоны» ОКБ стали приходить священники-волонтеры. Теперь в больнице могут исповедовать, причащать и соборовать. Информацией на своей личной странице «ВКонтакте» поделился экс-главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Он рассказал, что ковид-центр начала регулярно посещать «бригада священников-волонтеров».

«Работать с пациентами будут три священника. Все они уже прошли инструктаж о правилах нахождения в красной зоне. Как и другие сотрудники ковид-госпиталя, они надевают хирургический костюм, а на него защитный комбинезон, респиратор, перчатки, бахилы», — отметил Дмитрий Хубезов. По его словам, облачение священников, приходящих в «красную зону», отдаленно напоминает их традиционную одежду. Однако по-другому нельзя.

Исключение, впрочем, сделали. Поверх защитного костюма у батюшек епитрахиль и поручи. Выносить их за пределы госпиталя священнослужители не будут.

«В первый день нахождения в ковид-центре таинства приняли 150 пациентов. Первый из волонтеров, отец Дмитрий, вошел в реанимацию, а также работал в коечных отделениях красной зоны», — написал Дмитрий Хубезов. Кислородная поддержка, ослабленное состояние не помешали пациентам принять причастие и получить вместе с ним радость и утешение".