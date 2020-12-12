Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе. Например, праздничный стол может обойтись без тортов и пирожных, так как до чаепития дело чаще всего не доходит. Вино-водочные изделия, консервированные продукты, копченую колбасу, овощи, шоколад и конфеты можно закупить в начале декабря, а не в канун праздника.

Как меньше потратить на праздничный стол, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ресторанного бизнеса ФГБОУ ВО РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

В среднем житель страны потратит на праздничный новогодний стол с шампанским и традиционным набором продуктов для оливье и сельди под шубой 10 576 рублей. По словам Мясниковой, на продуктах можно сэкономить, если выбирать заранее те, которые хранятся долго.

«Вино-водочные изделия, консервированные продукты, копченую колбасу, овощи, шоколад и конфеты можно закупить в начале декабря, а не в канун праздника, когда многие продавцы, пользуясь повышенным спросом, увеличивают цены», — отметила эксперт.

В ноябре несколько снизилась цена на птицу, поэтому ее можно использовать в салате оливье и для приготовления горячих блюд, добавила Мясникова.

Она посоветовала заранее продумать список покупок к Новому году и включить туда только те продукты, без которых нельзя представить праздничный стол. Не стоит покупать нарезанные и фасованные продукты из-за повышенной цены и короткого срока хранения. Мясникова также не рекомендует покупать готовые салаты.

Она добавила, что праздничный стол может обойтись без тортов и пирожных, так как до чаепития дело чаще всего не доходит. Отказ от покупки сладкого заметно снизит расходы.